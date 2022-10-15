شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يستهدف جوهرة مانشستر سيتي لتعزيز صفوف الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت تقارير صحفية أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي يخطط إلى التعاقد مع جوهرة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة وذلك لتعزيز صفوف الفريق.



يوفنتوس يحاول تعزيز صفوف الفريق

ويحاول البيانكونيري التعاقد مع لاعبين من الطراز الرفيع لكي يقوي خطوطه خلال الفترة المقبلة من أجل المنافسة على جميع البطولات بقوة أكبر.

صفقة يوفنتوس الجديدة من أجل تعزيز صفوف الفريق

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" فإن نادي يوفنتوس الايطالي يستهدف التوقيع مع قائد السيتي إلكاي غوندوغان في صفقة انتقال حر.



موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي

ويلاقي يوفنتوس نظيره نادي تورينو اليوم السبت والموافق 15 أكتوبر ضمن منافسات الدوري الإيطالي الممتاز لهذه النسخة 2022-2023، حيث ستنطلق أحداث المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.