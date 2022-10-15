كارول سماحة تتحدث عن تجربتها في الزواج من ديانة مختلفة.. فهل هي نادمة؟.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 15 أكتوبر 2022 02:43 صباحاً - تحدثت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن تجربتها في مسألة الزواج المدني واختلاف الدين بين الزوجين كما كشفت عن رأيها في الحياة بعد الموت..

وقالت كارول سماحة في لقائها مع الإعلامية المصرية أسما إبراهيم في برنامج حبر سري على قناة القاهرة والناس: «آرائي مسؤولة عنها ونابعة من خلاصة رؤيتي في الحياة، وأتأثر بتجاربي وتجارب الآخرين، وأي تصريحات أقولها تعبر عن وجهة نظري وشخصيتي».

وعن زواجها المدني وفرق الديانة بينها وبين زوجها وليد مصطفى أجابت: «كان لدي قلق قبل الزواج لكننا تصارحنا في كل شيء واتفقنا على كل الأشياء ولو لم أكن متأكدة من طريقة تفكيره وسعة أفقه ما كنت أقدمت على الزواج».

وأردفت: «وبعد الزواج وجدت الدنيا أسهل، فرق الأديان أسهل مما كنت أعتقد، لأن الدين يربيكي على القيم، والهدف واحد لذلك لأ أجد فرق».

وعن الحياة بعد الموت أجابت: «أؤمن أن هناك حياة بعد الموت وهناك استمرارية فالجسد يموت، لكن الروح تستمر».

كشفت الفنانة كارول سماحة على أن آراءها في مسألة الزواج المدني والحياة بعد الموت هي آراء شخصية بحتة تخصها.