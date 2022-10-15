كارمن سليمان تكشف حقيقة إجرائها عمليات تجميل.. وماذا قالت عن خلع الحجاب؟.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 15 أكتوبر 2022 02:43 صباحاً - نفت الفنانة المصرية كارمن سليمان ما تردد حول خضوعها لعملية تجميل في أنفها، مشيرة إلى أنها لا تنزعج من صور المقارنات بين صورها القديمة والجديدة.

وقالت كارمن سليمان،تصريحاتها لبرنامج “تفاعلكم” المذاع عبر شاشة “العربية، انه: “بالعودة لـ 2012، ستجدون أنفي كما هي، لم يحدث لها أي تغيير، لم أجر أي عملية، لكن مع السنين الملامح تتغير، السن بيفرق، وأقول لنفسي عندما أشاهد صوري القديمة أنني تغيرت بالفعل””.

وأشارت كارمن إلى أن صور المقارنات بين ملامحها في صغرها والآن لا تزعجها طالما أن الجمهور يجدها الآن جميلة.

وأكدت كارمن سليمان أن كل إنسان لديه فترة في ملامحه وطريقة ملابسه يتمنى مسحها من تاريخه، وعند مقارنة صور الحاضر بصور قديمة بالتأكيد ستريد مسح القديمة.

وتحدثت كارمن عن خلعها الحجاب، وقالت: “أنا فكيته قبل المشاركة في (آراب أيدول) بعامين”.