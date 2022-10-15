شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلفة هاري بوتر عن رحيل "هاجريد": كان موهبة لا تصدق وكنت سعيدة لمعرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الكاتبة البريطانية الشهيرة جى كى رولينج، مؤلفة سلسلة روايات وأفلام هاري بوتر، عن حزنها الشديد لوفاة الممثل الاسكتلندي روبي كولتراين، الذي قام بأداء شخصية "هاجريد" في سلسلة أفلام هاري بوتر، مؤكدة أنها كانت محظوظة للغاية بالعمل معه وأنه كان موهبة لا تصدق.

ونشرت رولينج صورة جمعتها مع روبي، عبر حسابها على تويتر، صحبتها بتعليق: "لن أعرف أي شخص عن بعد مثل روبي مرة أخرى، لقد كان موهبة لا تصدق، كنت محظوظة للغاية لمعرفته والعمل معه وأضحك رأسي معه، أبعث بحبي وأحر التعازي لأسرته وعلى رأسهم أبناؤه".





وتوفى مساء أمس، الجمعة، الممثل الاسكتلندي روبي كولتراين، الذي قام بأداء شخصية "هاجريد" في سلسلة أفلام هاري بوتر، عن عمر ناهز 72 عاما.

وأعلنت وكيلته بيليندا رايت، وفاة الممثل الاسكتلندي، حيث قالت في بيان: "إن نجم هاري بوتر البالغ من العمر 72 عامًا توفي الجمعة، لقد كان واحدًا من أكثر الكوميديين المحبوبين في المملكة المتحدة قبل أن يتحول إلى التمثيل، الرجاء احترام خصوصية عائلة روبي في هذا الوقت العصيب"، وذلك وفقا لوسائل إعلام أجنبية.