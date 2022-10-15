شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة لأبطال الموسم الثانى من مسلسل Good Omens والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شبكة أمازون وPrime Video مجموعة من الصور الترويجية لأبطال الموسم الثانى من مسلسل Good Omens، العمل الذى سيبدأ طرحه خلال صيف 2023، دون الكشف عن موعد محدد بعد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

وتم تأجيل طرح الوسم الثانى من مسلسل Good Omens من العام الجارى 2022، إلى العام المقبل 2023، بسبب تأخر في مواعيد التصوير ومونتاج الموسم الجديد، حيث تم تصوير المسلسل خلال العامين 2021، و 2022.

على أن يستكشف الموسم الثانى من Good Omens، قصصًا جديد، خاصة مع إلقاء الضوء على الصداقة الغريبة بين Aziraphale، وهو ملاك صعب الإرضاء وتاجر كتب نادر، والشيطان Crowley، وذلك بعد أن كانا على الأرض منذ البداية ومع إحباط نهاية العالم، يعود Aziraphale و Crowley إلى الحياة السهلة بين البشر في سوهو بلندن عندما يمثل رسول غير متوقع لغزًا مفاجئًا.

وتم طرح مسلسل Good Omens عالميًا في مايو 2019، واستند إلى رواية، Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter، Witch ، بقلم تيري براتشيت ونيل جايمان، التي طرحت في الأسواق في عام 1990.

ويقوم ببطولة مسلسل Good Omens، كل من مايكل شين، ديفيد تينانت، جون هام، نيك أوفرمان، جاك وايتهول، ميراندا ريتشاردسون، أدريا أرجونا، مايكل ماكين، آنا ماكسويل مارتن، ميراي إينوس، وغيرهم.



Good Omens



Good Omens 4



Good Omens 3



Good Omens 2