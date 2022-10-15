شكرا لقرائتكم خبر عن مي سليم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها لي لي: أحلى وأغلى حاجة حصلت فى حياتى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة مي سليم، بعيد ميلاد ابنتها لي لي، الذى يوافق اليوم، مؤكدة أنها أحلى وأغلى شيء حصل في حياتها، داعية الله أن يحميها ويحفظها وأن تكون أيامها كلها خير وسعادة.

ونشرت مي، صورة مع ابنتها عبر حسابها على تويتر، صحبتها بتعليق: "النهاردة عيد ميلاد أحلى حاجة حصلت في حياتي وأغلي حاجة وكل حاجة في حياتي، كل سنة وانتي طيبة يا روحي، ربنا يخليكي ليا ويحميكي ويحفظك والعمر كلوا سعادة وخير وكل حاجة حلوة، بحبك أوي يا لي لي".





وكان آخر أعمال مى سليم في السينما فيلم "200 جنيه" الذى عرض العام الماضى، وهو تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين وشارك في بطولته إسعاد يونس، هانى رمزى، ليلى علوى، غادة عادل، خالد الصاوى، أحمد رزق، أحمد آدم، أحمد السعدنى، مى سليم، ملك قورة، أحمد السعدنى، دينا فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد السقا.

وقدمت مى سليم في شهر رمضان الماضى مسلسل "دنيا تانية" مع ليلى علوى، مجدى كامل، فراس سعيد، وفاء صادق، أشرف زكى، أحمد عزمى، نورهان، ولاء الشريف، سمر جابر، ليلى عز العرب، ايمان السيد، عبد الرحيم حسن، أحمد جمال سعيد، رشا أمين، أمير شاهين، محمد رضوان، أحمد فهيم، إسماعيل شرف، أيمن عزب، شيماء الصياد، وتأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عبد العال.