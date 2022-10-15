شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة ميرفت كمون عضو لجنة تحكيم فى مهرجان الدار البيضاء السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت إدارة مهرجان الدار البيضاء السينمائي للفيلم العربي المخرجة والممثلة التونسية ميرفت كمون لعضوية لجنة تحكيم مسابقتها الرسمية في دورتها الحالية، والتي تستمر لـ18 من شهر أكتوبر الجاري.

وستقوم ميرفت أيضا بإعطاء ورشة ضمن فعاليات المهرجان المخرجين الشباب بالمغرب تتحدث فيها عن إخراج وتحليل أفلام، اهم المحاور، أهمية الصورة واللغة السينمائية، كيفية التعاطي مع عناصر الصورة، القراءات المختلفة للصورة السينمائية والفيلم عامة.

وكانت ميرفت قد شاركت في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بمهرجان الإسكندرية لسينما البحر الأبيض المتوسط بفيلمها حياة، وكان العرض الأول له في مالمو 2021، واشترك فى أكثر من 15 مهرجان منها أيام قرطاج السينمائية للفيلم الأفريقي، ومهرجان الفيلم القصير في داكار السنغال، مهرجان وجدة بالمغرب، وحصل على جائزة الجمهور لأحسن فيلم قصير بمهرجان جنيف للفيلم الشرقي 2021.

وتدور أحداثه حول رحلة رجل يتمنى التواصل مع زوجته المتوفية عبر تكنولوجيا حديثة، لكن حدث طار ئ يغير مجرى الأحداث. وتعود ميرفت بعدها لتونس لتستعد لتصوير فيلم وثائقي جديد مستمد من قصة حقيقية.