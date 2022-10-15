شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح: بليغ حمدى نعمة من نعم ربنا على الموسيقى المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة dmc الجزء الثانى من حلقة النجمة أنغام وضيفها النجم مدحت صالح فى برنامجها الذى يذاع يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع.

وخلال اللقاء تحدث مدحت صالح وأنغام عن كوكب الشرق أم كلثوم، حيث قال: "بحب أم كلثوم مع السنباطى وبليغ، وأعتبر بليغ حمدى نعمة من نعم ربنا على الموسيقى المصرية".

كما تحدث مدحت صالح عن الملحن الراحل رياض الهمشرى، وقال: "رياض من أنقى القلوب اللى قابلتها فى عمرى، صادق وبسيط والابتسامة لا تفارقه". وفى نهاية الحلقة قدم الثنائى مدحت صالح سويًا أغنية "بعيد عنك" للسيدة أم كلثوم.

وكشف مدحت صالح فى الجزء الأول من الحلقة أن والده كان يرى فيه مقرئا للقرآن الكريم، وقال: "كنت أقعد تحت الراديو وأردد القرآن"، لافتا إلى أن مدرس التربية الرياضية فى المدرسة أول من اكتشف موهبته فى الغناء.

وحول أكثر مقرئى القرآن الذين تأثر بهم، قال: "وأنا صغير كنت بحب الشيخ عبد الباسط، ومصطفى إسماعيل، ومحمود خليل الحصرى، ومحمود على البنا، والمنشاوى".