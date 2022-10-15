مدحت صالح: " بدايتي كانت كل الأغاني فيها زعل وآهات كتير" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشف الفنان مدحت صالح عن الفترة التي عبر فيها عن رؤيته الخاصة في ألبوماته الفنية، وذلك أثناء استضافته في برنامج "أنغام" المذاع عبر شاشة "دي إم سي".

قال: "لما بدأت أنتج لنفسي من أول ألبوم اسمه السهرة تحلى، كان قبله في 3 ألبومات للشركة اللي تبنتني ووقفت جنبي، المهندس عبد العظيم وهبة، ده حد عظيم بالنسبالي، كان بينتج لي وينتج لنادية وعمر فتحي وناس كتير، الـ 3 ألبومات اللي هو عملهم لي، وكان بيحاول يختار لي كل ما هو جميل، وكل ما هو يقدمني بشكل جيد، بس مكانش فيها رؤيتي".

وأضاف: "لما بدأت انتج لنفسي عملت ألبوم السهرة تحلى، ألحان خليل مصطفى، والكلام رضا أمين، وتوزيع عماد الشاروني، من هنا، أنا لوحدي بسوق لنفسي، لما نجح الألبوم قوي، الشركة اللي كانت بتوزع لي، بقوا عايزين ينتجوا لي ، فقعدت معاهم، شركة إي إم آي العالمية، عملت معاهم حوالي 5 ألبومات، وبعدين رجعت أنتج لنفسي تاني، وبعدين اشتغلت مع شركة تاني وهكذا".

وتابع:" معنديش مشكلة إن حد ينتج لي ، بيبقى في حب، ولو مفيش بقدر أقوم بالحكاية، وبقت هوايتي، أنا أنتجت لنفسي أكتر من كل الشركات مجتمعة اللي أنتجوا لي، ولقيت الحكاية هواية جميلة، بس مع الوقت بدأت أغير الحكاية شوية لسبب، لأن بدايتي كل الأغاني زعل وآهات كتير، رحت عامل السهرة تحلى، كان فيها حاجات دراما، قلت عايزين نبتدي نغير، دي كانت بداية التراكات اللي بعد كده يفكروا في الفرحة، بقينا نفكر في الفرحة، حتى اللي يعمل غنوة حب يعملها فرحانة شوية".