فرقة "بلاك تيما" تتألق في مهرجان " Non Stop Music" على خشبة مسرح "الماركيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

تصوير: محمود عبد الناصر

أقيم حفل الفرقة الغنائية "بلاك تيما"، ضمن فعاليات المهرجان الموسيقى " Non Stop Music"، مساء الجمعة، على خشبة مسرح "الماركيه" بالتجمع الخامس.

وقدمت فرقة "بلاك تيما" عدد من أشهر أغانيها، "بحار" و"إيه يعني"، و"زحمة"، و"لون الكاكاو"، وغيرها من الأغاني.

ويأتي حفل "بلاك تيما" في المهرجان الموسيقى، بعد عدد من الحفلات الناجحة لعدد من الفرق الغنائية والمطربين، مثل، مسار إجباري، ووسط البلد، والفنانين، نوران أبو طالب وهشام خرما.

وشارك الموسيقار هشام خرما الفنانة نوران أبو طالب لأول مرة في سهرة غنائية واحدة في موسم حفلات مهرجان Non Stop Music.

كما عزف خرما عدد من مقطوعاته الموسيقية مثل "مراكش" و"اليقين" و"كويست" في تجربة مميزة للموسيقى الحية الإلكترونية والشرقية.

يذكر أن الفنانين هشام خرما ونوران أبو طالب افتتحا بحفلهما المشترك الموسم الجديد لمهرجان "Non Stop Music" الذي جمع توليفة منوعة من الحفلات الغنائية من بينها فرقة بلاك تيما وفرقة كايرو ستيبس العالمية، بعد نجاح بداية الموسم الصيفي بحفل مسار إجباري ووسط البلد في مايو الماضي.