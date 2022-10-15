أنغام تكشف سرا عن مسلسل هوانم جاردن سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشفت الفنانة أنغام كواليس غناء الفنانة هدى عمار تتر مسلسل "هوانم جاردن سيتي"، وذلك في برنامجها "أنغام" المذاع عبر فضائية "دي إم سي".

قالت: "جالي تتر مسلسل حلو جدا، نجح جدا، وأنا اللي قولت ساعتها للأستاذ راجح إن لازم هدى عمار اللي تغنيه، كان هوانم جاردن سيتي، وسمعلي اللحن، روايح الزمن الجميل، قولتله مش لايق عليا أنا، قولت ده هدى تغنيه أحلى مني بكتير، لإن هدى كانت زميلتي".

وأضافت: "بالعكس، أنا شفتها وسمعتها، ودني كانت سامعة هدى بتقول الجملة أكتر مني، وسبحان الله، هو تقريبا خرج من عندي راح لها، وممكن هدى متكونش تعرف ده، أنا كان ممكن آخده منجحوش، اللحن ساعتها أنا سامعاه بصوتها، لإن أنا حافظاها وعارفاها كويس قوي، لإن كنا بنغني في كورال الأطفال مع بعض، لان أنا عارفه هي يليق عليها إيه؟، قولتله ده في حد يغنيه أحسن مني جدا، هي صوت رايق وجميل".