سيرين عبدالنور أنيقة وهيفاء وهبي داخل سيارتها..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سيرين عبدالنور

نشرت الفنانة سيرين عبدالنور، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا تحاول التدقيق في أخطائي.. قد تجد نفسك بينها".

ريهام أيمن

الفنانة ريهام أيمن، نشرت صورة لها خلال تواجدها داخل أحد المطاعم، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الليلة الماضية".

نادية الجندي

نشرت الفنانة نادية الجندي، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

زينة

كشفت الفنانة زينة، عن إطلالة أنيقة لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

هيفاء وهبي

الفنانة هيفاء وهبي، ظهرت داخل سيارتها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا حبيبتي، إنه عالم متوحش".

بدرية طلبة

الفنانة بدرية طلبة، نشرت أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

رحمة حسن

ظهرت الفنانة رحمة حسن، أمام برج القاهرة في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل يوم صورة".

تارا عماد

كشفت الفنانة تارا عماد، عن أحدث إطلالة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم، صورة تجمعها مع ابنتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد أحلى حاجة حصلت في حياتي وأغلى حاجة، وكل حاجة في حياتي، كل سنة وانتي طيبة يا روحي.. ربنا يخليكي ليا ويحميكي ويحفظك والعمر كله سعادة وخير وكل حاجة حلوة بحبك أوي يا لي لي".