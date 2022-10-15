شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يحضر حفل زفاف جيلان علاء وعز شهوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم مصطفى قمر على حضور حفل زفاف الفنانة جيلان علاء وعز شهوان، وقدم عددا من أغانيه، منها حبيب حياتى ومنايا، كما حضر الفنان عمرو وهبة وعدد كبير من أصدقاء العروسة والعريس.









وتغنت الفنانة جيلان علاء وخطيبها الفنان عز شهوان الأغنية الدعائية لفيلم "حظك اليوم" الذى يعرض في السينمات، وتحمل الأغنية اسم "كله بفلوسي لوسى"، كلمات محمود فيصل وچيلان علاء، توزيع عز شهوان، ميكس وماستر أحمد طارق.

فيلم حظك اليوم" بطولة كريم قاسم، هدى المفتى، طه دسوقى، محمد مولى، بسنت شوقي ومروان يونس بجانب عدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج أسامة عرابي وتأليف أحمد البيلي وتدور أحداث في إطار لايت كوميدى أكشن، خلال ليلة واحدة يمر خلالها الأبطال بمغامرات وأحداث مثيرة، ومن المقرر أن يحتفل صناعه بالعرض الخاص الليلة.

وتبدأ أحداث الفيلم بتعرف الانفلونسر (ليلى) على (عُمر) الصحفي في ليلة هادئة ويتسبب شهودهما لحادث اختطاف إلى تورطهما في خطة لسرقة عقد أثري لكن ما بدت كخطة بسيطة للحصول على العقد تؤدي إلى تورطهم وأصدقائهم في مشاكل أكبر.

كانت الفترة الماضية قد شهدت حملة ترويجية كبيرة بدأت بتعاون الشركة المنتجة مع محل مثلجات وحلويات شهير، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وأخبار حول صناديق هدايا تحتوي على حلوى وتورتة تم توزيعها على عدد من المواقع والشخصيات الشهيرة، فيما يظهر على الصندوق اسم الفيلم "حظك اليوم" وهاشتاج "إحنا بتوع عيد ميلاد" دون أي تفسير، ما دفعهم للتساؤل حول من يكون وراء الحملة الترويجية قبل أن تأتي الإجابة في صورة الإعلان التشويقي للفيلم.

يذكر أن جيلان علاء ظهرت مؤخراً كضيفة شرف في حلقة من حلقات مسلسل "طير بينا يا قلبى" للنجمة ريم مصطفى والذى يتم عرضه حالياً على قناة ON، ويشارك في بطولة العمل بسمه، دنيا ماهر، نور محمود، ليلي حسين، ابرام سمير، عمرو عبدالعزيز، هاله فاخر، محسن محيي الدين، أحمد صيام، اسماعيل فرغلي، الطفله ريما مصطفي، الطفل سليم مصطفي، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار