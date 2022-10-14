سارة نخلة تبرر هجومها على نانسي عجرم وزوجها: “أنا ما اعرفش اسكت”.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 14 أكتوبر 2022 11:43 مساءً - علقت الفنانة السورية سارة نخلة على الانباء التي تحدثت عن تطاولها على الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج “نص الكلام”، الذي تقدمه المذيعة راغدة شلهوب على قناة النهار

وردًا على خبر جاء عنوانه “سارة نخلة تتطاول على نانسي عجرم وزوجها وتورط جورج وسوف”، وأنها هاجمت الفنانة اللبنانية وزوجها بعد جريمة القتل التي وقعت في فيلتها لشاب سوري، قالت سارة “كنت أول واحدة اتكلمت في الموضوع عشان استخدام مصطلح إن الولد سوري، لو أنا في بيتي ودخل عليا حرامي، هو حرامي مش كل شوية في كل خبر وكل كلمة المجرم السوري، وكتبت تحليل كبير عريض لإني مبعرفش اسكت”.

وأضافت “كل اللي قلته إن الراجل ده متقتلش في الفيلا، منطقيا واحد هيتضرب 11 رصاصة المفروض دمه يكون سايح مكانش فيه ولا نقطة دم، قلت اتقتل برا الفيلا واتحط جواها، وده مش معناه اني متعاطفة معاه، لو كان قاتل أو مجرم أنا ضد ده تماما، لكن 11 رصاصة بتعبر عن إيه (انتقام على طول)”.

وكان منزل المطربة اللبنانية بمنطقة نيو سهيلة بجبل لبنان، قد تعرض لسطو من قبل أحد الملثمين في 5 يناير 2020، وتم قتله، وشغلت القضية الرأي العام طوال الفترة الماضية.