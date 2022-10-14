شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام: عرض عليا تتر "هوانم جاردن سيتى" ورشحت هدى عمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة dmc الجزء الثانى من حلقة النجمة أنغام وضيفها النجم مدحت صالح فى برنامجها الذى يذاع يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع.

وتناول الحوار نجاحات مدحت صالح فى تترات المسلسلات وأغانى الأفلام، وكشفت أنغام: "عرض عليا تتر هوانم جاردن سيتى قلت لازم هدى عمار تغنيها، وشعرت أننى أسمع هدى وهى بتغنيها".

أما مدحت صالح فقال: "أنا بحب الأغنية للدراما". لافتا إلى أنه يحب العمل مع الملحن خالد عز الذى لحن له أغنية "بنتى حبيبتى" ضمن مسلسل "أبو العروسة"، وأوضح: "أنا بحب أشتغل مع خالد عز، والوحيد اللى بروحله آخر الدنيا من أكتوبر للتجمع، قبل أبو العروسة اتحرمنا من بعض كتير، عملنا أغنية بنتى حبيبتى، وقال لى أنا حاسس إنها هتلمس مع الناس". وقال مدحت صالح ساخرا: "مش بيجبونى فى الأفراح وبيشغلوا أغنية بنتى حبيبتى".

وتحدث مدحت صالح عن تجاربه فى التمثيل، وقال: "أول حد شافنى ممثل الأستاذ عادل صابر، وأول مسلسل أعمله كان معه، من بطولة عمر الحريرى ومديحة يسرى، بعد كدة عملت مسرح، وبعد كدة فوازير مع الحاج فهمى عبد الحميد". وشدد مدحت صالح: "رغم الإشادة بتمثيلى، بقول دايما أنا ضيف على التمثيل".