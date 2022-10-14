شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح: أستعين بمطرب راب فى أغنية جديدة.. وأنغام: ويجز جميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة dmc الجزء الثانى من حلقة النجمة أنغام وضيفها النجم مدحت صالح فى برنامجها الذى يذاع يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع.

وخلال الحلقة كشف مدحت صالح عن تحضيره لأغنية راب جديدة، لأنه يحب أن يقدم كل الأشكال الغنائية، وأعلن أنه سوف يستعين بمطرب راب جديد فى تلك الأغنية. لتشيد بعدها أنغام بمغنى الراب ويجز قائلة: "ويجز جميل".

وخلال الحوار، صرح النجم مدحت صالح أنه يحب جملة الكينج محمد منير التى يقول فيها بإحدى أغنياته "كل المفروض مرفوض"، موضحًا: "أنا بحب الجملة دى فى حياتى العملية، لأنى مش بحب أعمل حاجة شبه حد، وده سبب إن البعض يقترحون تقديم أغنيات شبه آخرين".

وتحدث مدحت صالح عن تجاربه فى التمثيل، وقال: "أول حد شافنى ممثل الأستاذ عادل صابر، وأول مسلسل أعمله كان معه، من بطولة عمر الحريرى ومديحة يسرى، بعد كدة عملت مسرح، وبعد كدة فوازير مع الحاج فهمى عبد الحميد". وشدد مدحت صالح: "رغم الإشادة بتمثيلى، بقول دايما أنا ضيف على التمثيل".

وكشف مدحت صالح فى الجزء الأول من الحلقة أن والده كان يرى فيه مقرئا للقرآن الكريم، وقال: "كنت أقعد تحت الراديو وأردد القرآن"، لافتا إلى أن مدرس التربية الرياضية فى المدرسة أول من اكتشف موهبته فى الغناء.

وحول أكثر مقرئى القرآن الذين تأثر بهم، قال: "وأنا صغير كنت بحب الشيخ عبد الباسط، ومصطفى إسماعيل، ومحمود خليل الحصرى، ومحمود على البنا، والمنشاوى".