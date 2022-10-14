شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح لـ"أنغام": أنا ضيف على التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة dmc الجزء الثانى من حلقة النجمة أنغام وضيفها النجم مدحت صالح فى برنامجها الذى يذاع يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع.

وتحدث مدحت صالح عن تجاربه فى التمثيل، وقال: "أول حد شافنى ممثل الأستاذ عادل صابر، وأول مسلسل أعمله كان معه، من بطولة عمر الحريرى ومديحة يسرى، بعد كدة عملت مسرح، وبعد كدة فوازير مع الحاج فهمى عبد الحميد". وشدد مدحت صالح: "رغم الإشادة بتمثيلى، بقول دايما أنا ضيف على التمثيل".

وكشف مدحت صالح فى الجزء الأول من الحلقة أن والده كان يرى فيه مقرئا للقرآن الكريم، وقال: "كنت أقعد تحت الراديو وأردد القرآن"، لافتا إلى أن مدرس التربية الرياضية فى المدرسة أول من اكتشف موهبته فى الغناء.

وحول أكثر مقرئى القرآن الذين تأثر بهم، قال: "وأنا صغير كنت بحب الشيخ عبد الباسط، ومصطفى إسماعيل، ومحمود خليل الحصرى، ومحمود على البنا، والمنشاوى".