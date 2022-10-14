شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين على تغنى تتر مسلسل "الضاحك الباكى" لـ عمرو عبد الجليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغنى المطربة ياسمين على تتر مسلسل "الضاحك الباكى" للنجم عمرو عبد الجليل، الذى يعرض خلال الفترة المقبلة فى موسم الـOFF season، والذى يتناول سيرة الفنان الراحل نجيب الريحانى، والأغنية من كلمات محمد الغيطى، وألحان وتوزيع إسلام صبرى، ومكساج وماستر محمد الفولى.

مسلسل الضاحك الباكي بطولة عمرو عبد الجليل، رزان مغربي، مصطفى شوقي، فردوس عبد الحميد، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج محمد فاضل، وإنتاج شادي أبو شادي، وكريم أبو شادي.

وكان المخرج محمد فاضل، قد أوضح أن مسلسل "الضاحك الباكي"، لن يكون سيرة ذاتية للفنان الراحل نجيب الريحاني، ولكن هو عمل يجسد الأحداث اللي تمت في مصر خلال فترة زمنية ابتداءً من 1910 وحتى 1949".وكشف أن "العمل سيتضمن أحداث ثورة 1919 وفترة سيد درويش وفترة الحرب العالمية الأولى وأيضًا الحرب العالمية الثانية من خلال شخصية نجيب الريحاني وشخصيات أخرى".

كما أكد السيناريست محمد الغيطى أن مشروع مسلسل "الضاحك الباكى" الذى يتناول تجسيد قصة حياة الفنان نجيب الريحانى تعثر لأكثر من سنة بسبب مشاكل إنتاجية وكان حلمًا بالنسبة لى من فترة كبيرة خاصة أننا نفتقد هذه الأعمال من فترة كبيرة، والحمد لله المشروع سوف يخرج إلى النور قريبًا.

وأضاف أنه يشكر الشركة المتحدة على تحمسها لهذا العمل باعتباره واحدًا من الأعمال القومية والفنية المهمة خاصة أننا بقالنا حوالى 12 عامًا لا يوجد عمل تاريخى ولا دينى ولا سيرة ذاتية ولا خاص بالأطفال ولا استعراضى، لكن المتحدة يرجع لها الفضل فى تنفيذ هذه الأعمال الخاصة بذلك وإعادة الرموز التاريخية.



