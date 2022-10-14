شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح لـ"أنغام": أؤمن بجملة الكينج محمد منير "كل المفروض مرفوض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة dmc الجزء الثانى من حلقة النجمة أنغام وضيفها النجم مدحت صالح فى برنامجها الذى يذاع يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع.

وخلال الحوار صرح النجم مدحت صالح أنه يحب جملة الكينج محمد منير التى يقول فيها بإحدى أغنياته "كل المفروض مرفوض"، موضحًا: "أنا بحب الجملة دى فى حياتى العملية، لأنى مش بحب أعمل حاجة شبه حد، وده سبب إن البعض يقترحون تقديم أغنيات شبه آخرين".

وتناول الحوار الألبومات الأولى للنجم مدحت صالح، وقال: "أنتجت لنفسى بداية من ألبوم (السهرة تحلى) قبل كدة كانوا بيختاروا لى الأغانى، وخلال ألبوم السهرة تحلى كانت موضة الأغانى الحزينة منتشرة، فعملت أغنية فرحانة شوية خلافًا للسائد".

وكشف مدحت صالح فى الجزء الأول من الحلقة أن والده كان يرى فيه مقرئا للقرآن الكريم، وقال: "كنت أقعد تحت الراديو وأردد القرآن"، لافتا إلى أن مدرس التربية الرياضية فى المدرسة أول من اكتشف موهبته فى الغناء.

وحول أكثر مقرئى القرآن الذين تأثر بهم، قال: "وأنا صغير كنت بحب الشيخ عبد الباسط، ومصطفى إسماعيل، ومحمود خليل الحصرى، ومحمود على البنا، والمنشاوى".