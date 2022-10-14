شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عونى لقناة الحياة: "أمى كانت ملهمة لى وأنا مسلم وتربيت فى دير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج وليد عونى، عن نشأته قائلا: "أمى كانت ملهمة لى.. وأنا مسلم وتربيت فى دير.. وسافرت إلى بلجيكا وبعت الورد فى شوارع بروكسل.. والوردة لها معانى كثيرة جدا له"، مضيفا، أنه خريج أكاديمية فنون جميلة، وعمل لدى منزل ملحن عالمى.

وعن علاقته بالفنانة الراحلة هند رستم، أضاف خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب، عبر برنامجها بالخط العريض المذاع على قناة الحياة: "التقيت بها بمعرض السينما، ومعها الراحل كمال الشناوى، وطلبت مقابلتى واتقابلنا وعملنا عدد من الأعمال مع بعض".

وعن علاقته بالفنانة الراحلة فاتن حمامة ، تحدث: " كانت زياراتى للراحلة الفنانة الكبيرة فاتن حمامة خارج العمل.. وهى تعتبر حالة أخرى للسينما، وكذلك كانت لا تحب التصوير قبل وفاتها، وخصصت حياتها لنفسها".

وتابع: تعرضت لحادث فى أوكرانيا هذا العام، مضيفا أن القرن العشرين بداية ونهاية كل الفنون والسينما، متابعا: "تزوجت مرتين، وانفصلت لأن الزواج يعطل الفكر، وسكتب مذكراتى، ومدون فيها 600 صفحة، كان هيتم طبعتها ولكن أزمة كورونا عطلت هذا المشروع وسوف يري النور قريبا".