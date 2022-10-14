فن ومشاهير

"عقبال الأهلي بكرة" تعليق نبيل الحلفاوي على فوز الزمالك بخماسية أمام بوروندي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على فوز الزمالك بخماسية مقابل هدف على نظيره البوروندي فلامبو، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب "الحلفاوي" عبر صفحته الخاصة بموقع "تويتر": "مبروك للزمالك الصعود لدور المجموعات، وعقبال الأهلي بكرة إن شاء الله".

يذكر أن فريق الزمالك تأهل إلى دور المجموعات بالنسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز أمام نظيره البوروندي فلامبو.

وفاز الزمالك بخماسية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم الجمعة بنظيره فلامبو في دور الإياب، بعدما فاز بهدف نظيف في مباراة الذهاب ضمن منافسات دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا