"إيه اللي عمله الجزيري ده؟" أول تعليق من نبيل الحلفاوي على فوز الزمالك على فلامبو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على فوز الزمالك بخماسية مقابل هدف على نظيره البوروندي فلامبو، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب "الحلفاوي" عبر صفحته الخاصة بموقع "تويتر": " إيه اللي عمله الجزيري ده؟، عموما الماتش خلصان ومبروك مقدما للزمالك التأهل لدور المجموعات، لكن الشوط الأول فيه دروس. تعادل فلامبو 1/1درس في عدم الاستهانة مهما كان تواضع المنافس، لا تأمن لكرة عشوائية أو خطأ وارد لحارس مرماك كادوا به أن يتعادلوا مرة أخر، نحترم الكرة حتى لا تعاندنا".

يذكر أن فريق الزمالك تأهل إلى دور المجموعات بالنسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز أمام نظيره البوروندي فلامبو.

وفاز الزمالك بخماسية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم الجمعة بنظيره فلامبو في دور الإياب، بعدما فاز بهدف نظيف في مباراة الذهاب ضمن منافسات دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.