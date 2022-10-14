بالصور- نجوم الفن في حفل زفاف جيلان علاء وعز شهوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

تحتفل الفنانة جيلان علاء بزفافها على الفنان عز شهوان اليوم الجمعة 14 أكتوبر.

وشهد حفل الزفاف حضور الفنان عمرو وهبة و الفنان مصطفى قمر الذي أحيا الحفل بعدد من أشهر أغانيه، منها، الليلة دوب، السود عيونه، وغيرها.

ونشرت "جيلان"، صورة من حفل الخطوبة، عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "أنا إتخطبت يا جماعة.. كان نفسي الناس كلها تكون معايا بس متعوضة في الفرح إن شاء الله.. أدعولنا ربنا يكملها على خير.. دي خطوبة أختى متبصيليش وطلع بتاع جواز".

وشاركت جيلان علاء في دارما رمضان 2022 بمسلسل "فاتن أمل حربي".

المسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبدالغني، محمد التاجي، ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وشاركت أيضا في حدوتة "حتة من القمر" من الموسم الثاني لمسلسل "زي القمر" بطولة لقاء الخميسي ومحمد العمروسي، لمياء كرم، عايدة رياض، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.