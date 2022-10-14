وفاة روبي كولترين بطل "هاري بوتر" عن عمر يناهز 72 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

أكدت وسائل إعلام بريطانية، الجمعة، أن روبي كولترين توفي عن عمر يناهز 72 عامًا، وذلك نقلاً عن وكيلة أعماله.

وقالت بيليندا رايت، وكيلة كولترين، إنه توفي في مستشفى اسكتلندي الجمعة، لكنها لم تذكر سبب الوفاة.

حقق الممثل الاسكتلندي شهرة عالمية حيث لعب شخصية "هاجريد" في سلسلة "هاري بوتر".

مُنح كولترين وسام الإمبراطورية البريطانية (OBE) من الملكة إليزابيث الثانية في عام 2006.

بدأ "كولترين" مسيرته المهنية على خشبة المسرح عندما كان في أوائل العشرينات من عمره، ثم أصبح معروفًا في وقت لاحق لجماهير التلفزيون في المملكة المتحدة، حيث قام ببطولة إلى جانب هيو لوري وستيفن فراي وإيما طومسون في المسلسل الكوميدي "الفريسكو" في أوائل الثمانينيات.

نمت شهرته عندما لعب دور البطولة مع طومسون في مسلسل "توتي فروتي" على قناة بي بي سي، والذي فاز عنه بأول جائزة تلفزيون أكاديمية بريطانية لأفضل ممثل.

على مدار مسيرته المهنية، حصل كولترين على العديد من الجوائز، منها، جائزة بيتر سيلرز للكوميديا ​​في عام 1990، وجائزة الأكاديمية البريطانية في اسكتلندا للمساهمة المتميزة في عام 2011.