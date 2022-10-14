كريم قاسم:" متجبش7 عيال وتقولي فين الرزق" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

كشف الفنان كريم قاسم عن أمنيته بتقديم عمل فني يستعرض المشاكل التي يواجهها الشباب في مرحلة الثلاثينات من العمر، وذلك أثناء استضافته في برنامج "أسرار النجوم" على إذاعة "نجوم إف إم".

وقال كريم قاسم: "أنا بالنسبالي المرحلة العمرية بتاعتنا، التلاتينات، الناس اللي اتجوزت، واللي اتجوزت وطلقت، اللي لسه خايف من الجواز زيي، أنا ناوي أتجوز، لكن مرعوب من مسئولياته، بشوف صحابي بيشدوا في شعرهم من المصاريف، في نفس الوقت برضه عاوز آخد الخطوة دي وانجح فيها".

وتابع: " عايز أبقى مستعد وناضج النضوج اللي يخليني الزوج والأب المثالي، أحضر نفسي كويس وأحوش كويس، الحياة بقت غالية جدا، في كل حتة في العالم بقت صعبة، فكرة إن الواحد يجيب حد جديد في العالم ده مشروع، الناس بتقولك هات العيل ورزقه ييجي معاه، ده اللي مودينا في داهية، الطريقة دي بهدلت ناس كتيرة وبهدلوا ولادهم معاهم، انت تجيب على قد قدرتك، انت تقدر تجيب واحد جيب واحد، تقدر تيجب اتنين هات اتنين، بس متجبش سبعة وتقولي فين الرزق؟".

وأضاف: "أنا اللي شاغلني دلوقتي، لو بصينا لفيلم أوقات فراغ، الجيل ده، اللي هو أنا منه، بقى عامل إزاي بقى في التلاتينات، حياته، دنيته بعد السنين دي كلها، والبلد إزاي تغيرت وتطورت؟، والتكنولوجيا دخلت والإنترنت دخل، ومشاكل بقى الناس، أنا بالنسبالي بتخض لما بلاقي ولاد صحابي قاعدين لازقين على الموبايلات والآي باد والحاجات دي وتحسي إنهم قلبوا على الزومبي".

يذكر أن كريم قاسم شارك مؤخرًا في بطولة فيلم "حظك اليوم"، بطولة: كريم قاسم، طه دسوقي، هدى المفتي، مروان يونس، محمد المولى، شريف دسوقي، بسنت أكرم، ندى أكرم، شهد الشاطر، ومن تأليف أحمد البيلي، وإخراج أسامة عرابي.