شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سلام تميمة حظ دنيا سمير غانم.. قدم البطولة أمامها فى كل مسلسلاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع الفنان محمد سلام مع النجمة دنيا سمير غانم فى مسلسل جديد مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2023، حيث تعاقد الثنائى مع المنتج أحمد السبكى على العمل المقرر الإعلان عن اسمه ومؤلفه ومخرجه خلال الفترة المقبل قبل بدء تحضيراته والتعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة.

ويسجل المسلسل التعاون الخامس بين محمد سلام ودنيا سمير غانم فى الدراما، إذ يعد سلام تميمة حظ دنيا منذ تقديمها البطولة المطلقة وأصبح يشاركها فى كل الأعمال التى تقدمها فى الدراما، حيث كان "لهفة" الذى تم عرضه عام 2015 والذى سجل البطولة المطلقة الأولى لدنيا سمير غانم فى الدراما أول الأعمال التى تجمعهما بعد تصعيد دنيا للبطولة.



محمد سلام ودنيا سمير غانم

في العام الثانى اجتمع الثنائى في مسلسل "نيللى وشريهان" الذى شارك في بطولته أيضاً إيمى سمير غانم ومصطفى خاطر، وفى العمل الثالث الذى قدمته دنيا سمير غانم كبطلة وهو "في ال لا لا لاند" كان محمد سلام بطل أمامها أيضاً، ثم تعاونا من جديد في مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذى تم عرضه في عام 2019، وياتى ذلك بعد اشتراك دنيا وسلام في مسلسل "الكبير أوى" مع النجم أحمد مكى.

ويعرض لمحمد سلام حالياً فيلم "عمهم" بطولة محمد إمام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا، حول سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضى، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا فى العديد من المتاعب.

أما دنيا سمير غانم فتستعد لعرض مسرحيتها الجديدة "أنستونا" يوم 20 أكتوبر الجارى، ويشاركها البطولة بيومى فؤاد، كريم عفيفى، سامى مغاورى، عمرو عبد العزيز، بسنت صيام ومريم السكرى وتأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لدنيا سمير غانم على خشبة المسرح.