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وفاة الممثل روبي كولتراين صاحب شخصية "هاجريد" فى أفلام هاري بوتر

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القاهرة - سامية سيد - توفى مساء اليوم، الجمعة، الممثل الاسكتلندي روبي كولتراين، الذي قام بأداء شخصية "هاجريد" في سلسلة أفلام هاري بوتر، عن عمر ناهز 72 عاما.

وأعلنت وكيلته بيليندا رايت وفاة الممثل الاسكتلندي اليوم، حيث قالت في بيان: "إن نجم هاري بوتر البالغ من العمر 72 عامًا توفي اليوم الجمعة، لقد كان واحدًا من أكثر الكوميديين المحبوبين في المملكة المتحدة قبل أن يتحول إلى التمثيل، الرجاء احترام خصوصية عائلة روبي في هذا الوقت العصيب"، وذلك وفقا لوسائل إعلام أجنبية.

كولتراين
كولتراين

بدأ كولتراين مشواره الفني أوائل العشرينات من عمره على المسرح، بجانب عدة عروض "stand-up comedy" كان يقدمها في تلك الفترة، اشترك بعدها في مسلسلات تليفزيونية منها  "A Kick Up the Eighties" عام 1981، واشتهر كولترين بتقديم الأدوار الكوميدية ساعده في ذلك الحس الكوميدي لديه.

كما شارك كولتراين بالعديد من الأفلام من أهمها سلسلة أفلام "هاري بوتر" وقدم شخصية" ورشح ونال كولتراين العديد من الجوائز خلال مشواره الفني الحافل.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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