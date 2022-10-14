شكرا لقرائتكم خبر عن 4 بروموهات فى انطلاقة قناة القاهرة الإخبارية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، 4 بروموهات فى انطلاقة قوية تستعد لها قناة القاهرة الإخبارية خلال الأيام المقبلة، والتى تعد أول قناة إخبارية إقليمية مصرية وتأتى ضمن قطاع الأخبار الذى أعلنت الشركة عن تأسيسه برئاسة الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

واستعرض أحد البرومهات مراسلى القناة من عواصم أهم دول العالم، مثل بروكسيل التي تضم مقر الاتحاد الأوروبي ورام الله مقر رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية والعاصمة الألمانية برلين، وتونس والعاصمة السورية دمشق والعاصمة الروسية موسكو والعاصمة اللبنانية بيروت والعاصمة العراقية بغداد والعاصمة الأردنية عمان والعاصمة الكينية نيروبي والعاصمة الاقتصادية لليمن مدينة عدن ومدينة مارسيليا الفرنسية والعاصمة الليبية طرابلس والعاصمة التركية أنقرة، ومن مدينة بني غازي الليبية والعاصمة الأمريكية واشنطن والعاصمة السودانية الخرطوم.

كما عرضت صفحة قناة "سي بي سي"، على فيس بوك، برومو عن قناة القاهرة الإخبارية. وتحدث البرومو عن: "السرعة، المصداقية، الصورة بكل أبعادها، كل الأخبار من كل العواصم.. هنا القاهرة، عاصمة الخبر".

وتضم قناة القاهرة الإخبارية نخبة من المذيعين الكبار أبرزهم الكاتب الصحفى عادل حمودة والكاتب جمال عنايت والإعلامى حسانى بشير، والإعلامية داليا أبو عميرة، والإعلامى محمد جاد، وغيرهم من الأساتذة الكبار فى مجال الصحافة والإعلام، بالإضافة إلى كوكبة من المتميزين من الإعلاميين والإعلاميات وتبث على تردد 11747V عمودي.

وأطلقت قناة "القاهرة الإخبارية" منصاتها الديجيتال عبر مختلف مواقع السوشيال ميديا اليوم، استعدادا لبث القناة خلال الفترة المقبلة، والتى تأتى تحت مظلة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بشعار السرعة والمصداقية، والتى ستسرد كل التفاصيل الإقليمية لحظة بلحظة، وتضم عدد كبير من الإعلاميين المصريين عبر شاشاتها وخرطية برامجها المنتظرة.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت مؤخرًا تدشين «قطاع أخبار المتحدة» والذى يعد أحد أكبر القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط، ومن المقرر أن يضم هذا القطاع أكثر من قناة، منهم قناة إخبارية دولية ناطقة بأكثر من لغة، وأخرى إقليمية تحمل اسم «القاهرة الإخبارية» وقناة «إكسترا الحدث» إلى جانب تطوير قناة «إكسترا نيوز».

كان الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، قد كشف تفاصيل الشبكة الإخبارية التى أطلقتها الشركة المتحدة، موضحًا أن القرار جاء بناءً على قدرة الشركة لإنتاج منصات إخبارية مختلفة ذات شخصيات وأهداف مختلفة.