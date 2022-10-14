شكرا لقرائتكم خبر عن ظاهرة الاعتزال تضرب الوسط الغنائى فى 2022.. أبرزهم يورى مرقدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاعتزال ليس ظاهرة جديدة، فهى تحدث بين فترة وأخرى فى الوسط الفنى، وتتعدد الأسباب فبعضهم يتجه إلى الدين والبعض الآخر يعتزل لعدم الطلب عليه وتجاهل الجمهور له أو لأسباب مرضية، وفى عام 2022 ضربت هذه الظاهرة الوسط الغنائى بشكل كبير، فأعلن عدد من المطربين اعتزالهم الغناء هذا العام وتسببوا فى إثارة الجدل بتصريحاتهم، كان آخرهم يورى مرقدى.

أدهم النابلسى

فى بداية العام قام الفنان أدهم نابلسى بحذف كل فيديوهاته من على قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وذلك بعد إعلان اعتزاله للفن، ولم يترك سوى فيديو إعلان اعتزال الفن، وهو ما أثار ضجة كبيرة، إذ قال في فيديو نشره على حسابه الرسمى عبر فيس بوك: "هذا الفيديو لأقول لكم خبرًا سعيدًا جدًا بالنسبة إلى، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين".

وبعد نحو 3 أشهر من إثارته الجدل منذ قرار اعتزاله الغناء، نال المطرب الأردنى المعتزل أدهم نابلسى، شهادة الإجازة فى تلاوة وتجويد القرآن الكريم، أثناء تكريم خاص أقيم فى مسجد أبو عيشة، فى العاصمة الأردنية، عمان، وسلمها له الشيخ محمد عقل، إمام المسجد.

زيزى عادل

أعلنت الفنانة زيزى عادل، اعتزال مهنة الغناء بعد التفكير في الأمر ودعم من بعض الأشخاص القريبة منها، حيث نشرت زيزى عادل فيديو عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وقالت خلاله: "أنا النهاردة طالعة أقول خبر مهم أخدته في حياتى وهو قرار اعتزالى".

وأضافت زيزى عادل: "قررت أسيب مهنة المطربة والقرار أنا ما خدتهوش امبارح أنا وخداه من فترة كبيرة جدا، بس يمكن ما طلعتش قلت وقتها لأنى كنت حابة أتكلم مع نفسى ومع الناس القريبة أوى".

وتابعت: "الناس القريبة منى عارفين نفسهم ولما قلتلهم على القرار شجعونى ودعمونى كمان، ويمكن قرار الاعتزال ده بيبعدنى عن أكتر مغريات الحياة وهى الشهرة والأضواء".

واستطردت: "أنا ببعد عن الفن عشان بقرب من ربنا، والفترة اللى فاتت قربت من ربنا جدا، ولقيت ان القرآن بيقولى إنى لازم أكون ست ملتزمة، وبحاول على قد ما بقدر أكون ملتزمة وهتستغربوا شوية انى طالعة بشعرى ومش محجبة، ويمكن ده لأنى لسه ربنا لم ينعم عليا بالحجاب، وبدعى ربنا يتممها عليا، وكل حاجة بتيجى خطوة خطوة ومفيش حاجة بتيجى مرة واحدة".

فارس حميدة

بعد فترة اختفاء طويلة لمطرب المهرجانات فارس حميدة، والذى قدم من قبل عدة أغانى أشهرها "ما فيش صاحب يتصاحب"، بصحبة باقى أفراد فريقه، قرر مطرب المهرجانات الشاب اعتزال غناء المهرجانات، واقتصار غنائه على الإنشاد الدينى والمدح النبوى فقط.

المطرب مسلم

أعلن المطرب مسلم اعتزال الغناء بشكل مفاجئ، حيث كتب عبر "استورى" حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، سامحوني لأول مرة أطلع عن حدودي فعلا وأقول أن هذا المجال لا يناسبني بشيء.. كنت أحلم كثيرا بأنني أحقق حلمي ونجحت في ذلك والعلم عند الله إن كان صح أم غلط، بس عملت كل اللي عليا مخدتش منه غير وجع قلب وانتهاك حقي إذا كان من منتج أو صاحب أو حتى حبيب، مش راجع غير وأنا مقتنع إنه أنا فعلا حر وقادر أن نصنع حاجات كثير مش عشان خاطر حد وأنا دوري مش موجود أساسا.. أشوفكم على خير.

يورى مرقدى

أثار الفنان اللبنانى يورى مرقدى جدلاً واسعا بين المتابعين، وذلك بعد التلميح إلى اعتزاله وابتعاده عن الساحة الفنية، حيث نشر يورى على صفحته الخاصة عبر موقع إنستجرام "عندما يصبح الفن طريقة للتخلص من السوائل من الكلية، أفضل الفن فى العتمة"، وعلق على الصورة بـ"im out"، وتفاعل كثير من المتابعين مع قرار يورى هذا، مطالبينه بعدم الاستسلام، وكان من التعليقات: "لا تستسلم، نحن نحب غنائك والموسيقى التى تقدمها، حزين جداً أن تأخذ هذا القرار باكرا".