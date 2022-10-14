شكرا لقرائتكم خبر عن عروض أفلام وندوة ثقافية بنادى سينما المرأة الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف نادى "سينما المرأة" الذى يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى فعالياته يوم الاثنين المقبل فى تمام السابعة مساء بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر عرض كل من فيلم فوجا إخراج ايمان عبد العزيز، وفيلم عزف منفرد إخراج ياسين العصامى، فيلم شيكولاته داكنة إخراج عمرو موسى، فيلم منزل كولير إخراج مارينا ظريف وشريف اسماعيل.

وعن فيلم منزل كولير تدور أحداثه حول شقيقين فى زمن الحرب العالمية الثانية أحدهما أعمى والآخر مجنون يعيشان مثل الفئران محاصرين في سجن من جنون الارتياب والتكديس القهرى والذكريات القديمة فهل سيتمكنان من النجاة؟.

أما فيلم شيكولاته داكنة فتدور أحداثة حول فتاة تحاول التغلب على اكتئابها، وداخل عقلها طبقات مختلفة بين الواقع والخيال موزعة بين بيتها فى الزمالك وبين حبها الضائع، وقد حصل الفيلم علي تنويه خاص بالدورة الـ40 من مهرجان القاهره السينمائي، إلى جانب مشاركته فى العديد من المهرجانات.

فيلم فوجا تدور أحداثه حول فتاة تدعي نادين والتي تحاول خلال أحداث الفيلم حل أزمتها مع ممثلات مسرحيتها فى اول يوم عرض تفاجئ أن الحل سيأتي من داخلها.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كل من الناقدة السينمائية "شاهندة محمد على" مديرة النادي والناقد السينمائي إسلام أحمد علي المشرف على النادي وذلك لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادي سينما المرأة يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.

جدير بالذكر أن الدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.