نفاد تذاكر حفل جورج وسوف في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت الشركة المنظمة لحفل "سلطان الطرب" جورج وسوف، الذي من المقرر أن يحييه يوم 29 أكتوبر الجاري في أليكس أرينا عن نفاد تذاكر الحفل.

وتدرس الشركة المنظمة للحفل طرح فئة إضافية لإتاحة الفرصة لجمهور الفنان جورج وسوف لحضور الحفل، بعد الإقبال الكبير الذي شهده حجز التذاكر.

ووجه جورج، مؤخراً رسالة إلى جمهوره في مصر عبر صفحته على "فيسبوك" قائلا: "آه يا إسكندرية، اشتقنا يا أهلي في مصر".

من المقرر أن يقدم "سلطان الطرب" العديد من أغانيه الشهيرة مثل "سلف ودين"، "سهرت الليل"، "بيحسدوني"، "الحب الكبير"، "صباح الفل على العشاق"، "كلام الناس"، "طبيب جراح"، و"علم قلبي الشوق".