إنجي علاء تنشر صورا من احتفالية عيد ميلاد زوج درة.. وهكذا علقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت المؤلفة إنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من احتفالية عيد ميلاد هاني سعد زوج الفنانة درة.

ونشرت إنجي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أسعد عيد ميلاد هاني سعد، وشكرا جزيلا لكي حبيبتي درة، على هذه الليلة الجميلة..أتمنى لكم كل السعادة".

وظهرت "إنجي" في الصور بصحبة زوجها الفنان يوسف الشريف، وأيضا الفنانة نسرين إمام، ودرة وزوجها.

وكانت السيناريست إنجي علاء، أعلنت في وقت سابق عن عودتها للمشاركة في دراما رمضان العام المُقبل 2023، بمسلسل اجتماعي.

وقالت إنجي في بيان صحفي، إن العمل سيكون فكرتها وقصتها، ومكون من 30 حلقة، وهو مسلسل تشويقي اجتماعي.

يذكر أن، آخر أعمال إنجى علاء مسلسل "كوفيد-25" من بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال وعُرض في رمضان 2021، ومسلسل "بلا دليل" بطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وإخراج منال الصيفي.