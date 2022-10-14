شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر وعبد المجيد عبد الله ومسار إجبارى وبلاك تيما نجوم حفلات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد، اليوم الجمعة، إحياء عدد من المطربين لحفلات غنائية، حيث يحيى القيصر كاظم الساهر ثانى حفلاته الغنائية فى مدينة مسقط بعمان، ويقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

ويحيى المطرب وائل كفورى أولى حفلاته الغنائية بجولته فى أمريكا بمدينة هيوستن بولاية تكساس، كما يحيى الفنان فارس كرم حفلاً غنائياً فى دولة فنزويلا ويقدم الثنائى مجموعة من أغنياتهم لجمهوره الحاضر من الجاليات العربية.

ويحيى المطرب السعودى عبد المجيد عبد الله حفلاً غنائيا فى دولة البحرين، ويحيى فريق مسار إجبارى حفلاً غنائيا فى مدينة الإسكندرية، كما يحيى فريق بلاك تيما فى التجمع الخامس.

وطرح النجم السعودى عبد المجيد عبد الله، مؤخرًا، أغنية بعنوان "أخذت القلب"، عبر يوتيوب، وهى كلمات أنور المشيرى، ألحان أحمد الهرمى، توزيع سيروس، إيقاعات إبراهيم حسن، جيتار أحمد عبد العزيز، وتريات تامر فيضى، مكس وماستر جاسم محمد.