شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان دى كاف يقدم ورشة "المسرح الحركى والأدائى" 21 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
وستبدأ الورشة من يوم 21 أكتوبر حتى 26 أكتوبر لمدة 7 ساعات يومياً باللغة الإ‘نجليزية مع ترجمة إلى العربية، وأقصى عدد للمشتركين هو 16 شخصا،
يذكر أن المسرح الحركي والأدائي هو واحد من فنون الفن المعاصر، نعبر به عن الهموم والمشاكل الإنسانية بشكل حركي بعيداً عن المسرح الناطق، ويجمع بين التمثيل والرقص والغناء.
يذكر أن مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف)، المهرجان الوحيد من نوعه في مصر لعدة أشكال من الفنون المعاصرة يستمر على مدار ثلاثة أسابيع من كل عام، في عدة أماكن بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، يشتمل المهرجان على عروض فنية أدائية ومسرحية وبصرية وموسيقية وعروض ديجيتال وسينمائية. يشارك في المهرجان مجموعة من الفنانين المصريين والعرب والعالميين من جميع أنحاء العالم يجتمعون في قلب القاهرة.