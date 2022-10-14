شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان دى كاف يقدم ورشة "المسرح الحركى والأدائى" 21 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النسخة العاشرة من دى - كاف ورشة بالتعاون مع المركز الثقافى البريطانى "غزة" عن "المسرح الحركى والأدائى" بمنهجية المسرح الروسى الشهير "كونستانتين ستانيسلافسكى"، وسيقدم الورشة كل من ستيڤ تيلر وريتشل جريفيث وذلك من خلال دراسة وتجربة عمل شخصيات مشهورة مثل "جاك لو كوك" و"بن بينيسون"، وستكون الورشة مرتكزة على الحركة بشكل أكبر كى تنقل الفكرة للمشتركينن وسيكون فيها اقل استخدام للتفاعل اللفظى.

وستبدأ الورشة من يوم 21 أكتوبر حتى 26 أكتوبر لمدة 7 ساعات يومياً باللغة الإ‘نجليزية مع ترجمة إلى العربية، وأقصى عدد للمشتركين هو 16 شخصا،

يذكر أن المسرح الحركي والأدائي هو واحد من فنون الفن المعاصر، نعبر به عن الهموم والمشاكل الإنسانية بشكل حركي بعيداً عن المسرح الناطق، ويجمع بين التمثيل والرقص والغناء.

يذكر أن مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف)، المهرجان الوحيد من نوعه في مصر لعدة أشكال من الفنون المعاصرة يستمر على مدار ثلاثة أسابيع من كل عام، في عدة أماكن بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، يشتمل المهرجان على عروض فنية أدائية ومسرحية وبصرية وموسيقية وعروض ديجيتال وسينمائية. يشارك في المهرجان مجموعة من الفنانين المصريين والعرب والعالميين من جميع أنحاء العالم يجتمعون في قلب القاهرة.