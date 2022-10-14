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شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين تحيى ذكرى وفاة والدها: نفس الألم لم يتغير شىء يا أبى والان مع تفاصيل الخبر
رانيا محمود ياسين
وكانت قالت الفنانة رانيا محمود ياسين من قبل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج كلمة السر على قناة صدي البلد، إن والدها كان مليئا بالحنان والعطف والمروءة، وذو أخلاق حميدة، وله الكثير من المواقف المؤثرة.
وأضافت رانيا محمود ياسين أن مواقف والدها الإنسانية كثيرة ولا تنسى، وساهم في رفع وعي أجيال كثيرة من خلال الشخصيات التاريخية التي جسدها، مشيرة إلى أنه من أكثر الفنانين الذي أرخوا لنصر أكتوبر المجيد.
وأردفت رانيا محمود ياسين: "قبل وفاة والدى ما كنش يدلعنى كتير لكنه دلعني قبل رحيله بساعات ففرحت وده ساب جوايا أثر كبير بأنه كان حنين في عز مرضه".
وأشارت إلى أن أعمال محمود ياسين التاريخية التي عرضت في الخارج مثل «جمال الدين الأفغاني» و«ابن سيناء» لا يعلمها الكثيرين، مشيرة إلى أنه يصعب الحديث عن تاريخ والدها في وقت قصير.