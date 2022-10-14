شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين تحيى ذكرى وفاة والدها: نفس الألم لم يتغير شىء يا أبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة رانيا محمود ياسين ذكرى رحيل والدها الفنان محمود ياسين على صفحتها بموقع فيس بوك، ودعت له بالمغفرة والرحمة والفردوس الأعلى، حيث قالت: "الذكرى الثانية لحبيبى أبى الغالى مر عامين وكأنه امبارح أو كأنه الآن نفس الألم لما يتغير شىء يا أبي، الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته في في الفردوس الأعلى يا حبيبي في صحبة الأخيار والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".



رانيا محمود ياسين

وكانت قالت الفنانة رانيا محمود ياسين من قبل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج كلمة السر على قناة صدي البلد، إن والدها كان مليئا بالحنان والعطف والمروءة، وذو أخلاق حميدة، وله الكثير من المواقف المؤثرة.

وأضافت رانيا محمود ياسين أن مواقف والدها الإنسانية كثيرة ولا تنسى، وساهم في رفع وعي أجيال كثيرة من خلال الشخصيات التاريخية التي جسدها، مشيرة إلى أنه من أكثر الفنانين الذي أرخوا لنصر أكتوبر المجيد.

وأردفت رانيا محمود ياسين: "قبل وفاة والدى ما كنش يدلعنى كتير لكنه دلعني قبل رحيله بساعات ففرحت وده ساب جوايا أثر كبير بأنه كان حنين في عز مرضه".

وأشارت إلى أن أعمال محمود ياسين التاريخية التي عرضت في الخارج مثل «جمال الدين الأفغاني» و«ابن سيناء» لا يعلمها الكثيرين، مشيرة إلى أنه يصعب الحديث عن تاريخ والدها في وقت قصير.