شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لـ إيمان العاصى من كواليس مسلسل "العمدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة إيمان العاصى تصوير مشاهدها فى مسلسل "العمدة" مع النجم محمد رمضان استعدادا لعرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث انطلق التصوير مطلع شهر أكتوبر الجارى، ليسجل العمدة أول الأعمال الدرامية المقرر عرضها فى شهر رمضان 2023 تدخل أماكن التصوير.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، إيمان العاصى، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، منة فضالى، هيدى كريم، فريدة سيف النصر، تامر عبد المنعم، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى.

وانتهت إيمان العاصى مؤخراً من تصوير فيلم "فى عز الظهر" مع النجم المصرى العالمى مينا مسعود الذى يخوض بالفيلم أولى تجاربه بمصر،ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل ويشارك في بطولته شيرين رضا، ميرنا نور الدين، جميلة عوض، ومحمد على رزق، محمد عز، ساندرا، أحمد جمال سعيد، محمود حجازي وإيهاب فهمي وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في اطار اكشن تشويقى.

وشاركت إيمان العاصى فى دراما رمضان الماضى، بمسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى بطولة أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، ميرنا نور الدين، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى وعدد كبير من الفنانين.







