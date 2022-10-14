شكرا لقرائتكم خبر عن حفيد محمود ياسين يشارك صورة بالأبيض والأسود مع جده فى ذكرى وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمود عمرو ياسين صورة له بالأبيض والأسود برفقة جده الفنان محمود ياسين، على حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، بمناسبة الذكرى الثانية على رحيل جده، وعلق على الصورة بـ"اليوم الذكرى الثانية على رحيل من جعلنى أنطق اسمى بفخر، أرجوا قراءة الفاتحة والدعاء لجدى".



تغريده حفيد محمود ياسين

التحق محمود ياسين بكلية الحقوق فى جامعة عين شمس لكن حلم التمثيل لم يفارقه، وقبل تخرجه بسنة التحق بالمسرح القومى وكان الأول فى ثلاث تصفيات وتم تعيينه فى المسرح القومى.

وبدأ الفنان الراحل بالتمثيل على خشبة المسرح ثم قدم عدداً من المسلسلات الإذاعية بعدها بدأ مشواره فى السينما من خلال فيلم "القضية 68، كما شارك فى فيلم "شىء من الخوف" عام 1969 من بطولة شادية ومحمود مرسى ويحيى شاهين وبدأ الجمهور يعرفه، وبعدها أصبح من الفنانين الصاعدين وأسند له دور البطولة فى فيلم "نحن لا نزرع الشوك" بجانب شادية وصلاح قابيل، وانطلق بعدها نحو البطولات السينمائية، وقدم ما يزيد عن 150 فيلماً فى مشواره منها: "الرصاصة لا تزال فى جيبى" و"أفواه وارانب"، وكان لقب "نجم مصر الأول" تتم إضافته قبل اسمه على بوسترات الأفلام.

وفى الدراما قدم عدداً من المسلسلات منها: "حكاوى طرح البحر"، و"العصيان" بجزأيه الأول والثانى "سوق العصر"، و"أبى حنيفة النعمان"، ورحل الفنان الكبير عن عالمنا يوم 14 أكتوبر من عام 2020، تاركًا وراءه مسيرة فنية رائعة.