شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال: اتجهت إلى المهرجانات للتماشى مع الذوق العام للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان عمر كمال تفاصيل دخوله عالم المهرجانات والغناء الشعبى خلال حلوله ضيفا على برنامج مساء DMC، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، على شاشة قناة DMC، قائلًا: "أنا اخترت أغنى مهرجانات عشان أكون ماشى مع الذوق العام للناس".

وأشار "كمال" إلى أنه لم ينجح فى بداية مشواره الفنى بسبب اللون الغنائى الذى كان يقدمه، قائلًا: "فى الأول كنت بغنى لون مختلف شوية ومواويل بس منجحتش مع الناس، ولقيت إنى كدا ما باكلش عيش، ففى 2019 قررت اللجوء إلى عالم المهرجانات والأغاني الشعبية".



عمر كمال ورامي رضوان

كما تابع: "وقتها كان فيه حمو بيكا وحسن شاكوش وكانوا نموذج ناجح للمهرجانات في مصر وكانوا سابقني بكذا مهرجان، بدأت أدرسهم وأشوف بيتكلموا إزاي وبيعملوا إي فانا كلمت حمو قالي أنا بحبك وبحب أغانيك، قولتله معايا كذا فكرة عايز أعملها، قالي تعالى اسكندرية وعملنا أول مهرجان وضرب مع الناس، وجبت لحن خليجي عراقي وكسرت الدنيا، وجبنا ٣٠ مليون وبعدين جت أغنية بنت الجيران".

وأوضح أنه لا توجد مشاكل بينه وبين المطرب حسن شاكوش، قائلا: "أنا وقفت مع حسن شاكوش خلال فترة وقفه.. وفي رجوعه وأنا بحب حسن شاكوش وباركت له بعد رجوعه ولكن في ناس حاولت توصل له رسالة إني كاره لعودته الفنية وده غير صحيح وإذا قابلته هبين له حبي".



عمر كمال

وكشف الفنان عمر كمال عن معاناته قبل انطلاقته الفنية، قائلا: "أنا كنت وصلت لمرحلة من مراحل اليأس ولكن أملي في الله لم ينقطع وأخذت ورث والدي بعد خروجي من الجيش وكان مبلغ 60 ألف جنيه وعملت بالفلوس ألبوم غنائى وأمى زعلت وقتها، وقالت لى مش مسئولة عنك، وما كنتش عارف أشتغل ومش مرتاح فى الشغل حتى حققت حلمى".