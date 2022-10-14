شاهد إيمان العاصي بملابس شخصيتها في "العمدة" بطولة محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشارك الفنانة إيمان العاصي في بطولة مسلسل "العمدة" مع الفنان محمد رمضان، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2023.

وتواصل إيمان تصوير دورها في المسلسل، وارتدت ملابس الشخصية التي لم تكشف عن تفاصيلها بعد، إذ ظهرت في الصور مرتدية جلباب متعدد الألوان، وفوقه عباءة شفافة سوداء، ووضعت الطرحة على رأسها.

"العمدة" يعيد الفنان محمد رمضان للتعاون مع المخرج محمد سامي وهو مؤلف العمل أيضا، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، إنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة زينة، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي. وتدور الأحداث في إطار اجتماعي.

محمد رمضان عُرض له في رمضان 2022 مسلسل المشوار، إخراج محمد ياسين، بطولة دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، أحمد صفوت، ندا موسى، غادة طلعت، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، سماء إبراهيم.