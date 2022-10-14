منتج "اتزان": المسلسل تجربة ممتعة ويخوض في جوانب نفسية عميقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وصف المنتج كريم آدم تجربة مسلسل اتزان بالممتعة بالنسبة له، خاصة وأنه التقى من خلالها بممثلين مبدعين، إلى جانب استنادها على سيناريو يخوض في جوانب نفسية عميقة، على حد تعبيره.

وتابع مؤسس شركة Replay Production: من الممتع أيضا في التجربة التعاون مع منصة Watch It، لذلك أرى أن العمل يقدم تجربة جديدة ومميزة للمشاهد وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

ويشارك في بطولة المسلسل: ركين سعد، صدقي صخر، نبيل عيسى، صفاء الطوخي، هاجر السراج، ثراء جبيل، حسن مالك، زينب غريب، دارين حداد، مروان يونس، عمر شرقي، كمال الدبكي والطفل سليم، والمسلسل من تأليف سيد عمر وتسبيح ماهر ومن إخراج شادي عبدالسلام، وتدور أحداث المسلسل حول عائلة سالم والتي يختل اتزانها بعد فتح وصيته، فيحاول كل أفراد الأسرة السيطرة على النصيب الأكبر من الإرث.