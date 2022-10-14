حسين فهمي لـ"الخليج 365": عمر الشريف الفنان المصري الوحيد الذي وصل للعالمية بشكل ضخم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق:

قال الفنان حسين فهمي إن علاقة الصداقة التي ربطته بالفنان العالمي عمر الشريف، بدأت بصورة عائلية، قبل أن يعمل بالسينما، لافتا إنه نجح في الحصول على جزء من ملابس ارتداها الأخير في أعمال فنية، لعرضها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ44.

وتابع حسين في تصريحات خاصة مصورة لـ"الخليج 365": "حصلت على بعض ملابس الفنان العظيم الصديق الجميل عمر الشريف، كان صديق وعزيز على قلبي أعرفه من قبل ما اشتغل في السينما معرفة عائلية، قدرت احصل على ملابسه من خلال أسرته، وفكرت اني عندي بالطو عمر الشريف لما كان في (دكتور زيفاجو)، عندي سموكينج بتاع (فاني جيرل)، وهناك ملابس جديدة هنحصل عليها من فيلمه (فاني وومان)".

وأضاف "فيه حاجات حلوة عملها عمر الشريف وهو الفنان المصري الوحيد اللي قدر يوصل للعالمية بشكل ضخم جدا، ويعد من أحسن 10 فنانين ولما بيكون فيه تقييم في العالم اسمه بتلاقيه جنب مارلون براندو حاجة عظيمة نفتخر بيها".

وعما إذا سيكون هناك أشكال أخرى للاحتفاء بنجوم آخرين، ضمن فعاليات الدورة الجديدة، عبر الفنان حسين فهمي عن حزنه الشديد لفقدان عدد من الفنانين في 2022: "للأسف الشديد السنة دي فقدنا مخرج عظيم جدا زي علي عبدالخالق، فقدنا ممثل جميل جدا زي هشام سليم ومها أبو عوف، وسمير صبري لازم نشوف هنقدر نعمل إيه".

جدير بالذكر أنه من المقرر إقامة فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المُقبل.