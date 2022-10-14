إيرادات الخميس.. "فضل ونعمة" في الصدارة و"بحبك" في المركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 7 أفلام، هي: "فضل ونعمة"، "أشباح أوروبا"، "تسليم أهالي"، "كيرة والجن"، "بحبك"، "عمهم"، "حظك اليوم"، وحققت أمس الخميس 13 أكتوبر إيرادات وصلت مليونا و32 ألفًا و123 جنيها، جاءت مقسمة على النحو التالي..

احتل فيلم "فضل ونعمة" المركز الأول، بطولة الفنانة هند صبري والفنان ماجد الكدواني، إخراج رامي إمام، بعد تحقيقه 753 ألفًا و750جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "كيرة والجن" محققا 74 ألفًا و269 جنيها، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري وسيد رجب.

ويأتي في المركز الثالث فيلم "حظك اليوم" بعد حصوله على إيراد قُدر بـ54 ألفًا و761 جنيها، بطولة كريم قاسم وهدى المفتي.

أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب فيلم "عمهم"، إذ حقق 52 ألفا و700 جنيه، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، رياض الخولي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وفاز بالمركز الخامس فيلم "تسليم أهالي" بعد تحقيقه 43 ألفًا و474 جنيها، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، إخراج خالد الحلفاوي.

وحصل فيلم "أشباح أوروبا" على المركز السادس، بطولة الفنانة هيفاء وهبي والفنان أحمد الفيشاوي، محققا 29 ألفًا و681 جنيها.

وكان المركز السابع من نصيب فيلم "بحبك" والذي حقق 23 ألفًا و488 جنيها، تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ويشارك في العمل هنا الزاهد، حمدي الميرغني وهدى المفتي.