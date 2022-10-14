"عامين على فقدي السند"..شهيرة تحيي الذكرى الثانية لوفاة محمود ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أحيت الفنانة الكبيرة شهيرة، الذكرى الثانية لوفاة زوجها الفنان القدير محمود ياسين، الذي رحل عن عالمنا يوم 14 أكتوبر 2020.

ونشرت شهيرة، صورة تجمعها مع زوجها الراحل، عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "اليوم يمر عامين على فقدي السند".

ورحل النجم الكبير محمود ياسين، عن عالمنا يوم 14 أكتوبر عام 2020 بعد صراع مع المرض، بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال السينمائية والتليفزيونية الناجحة.

النجم الراحل محمود ياسين من مواليد مدينة بورسعيد عام 1941 وبدأ شغفه بالمسرح عندما كان في المرحلة الإعدادية من خلال تجربة (نادي المسرح) في بورسعيد وكان حلمه آنذاك أن يقف يوميا علي خشبة المسرح القومي، ومن ثم انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج من كلية الحقوق عام 1964.

وبعدها حقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى مسارح الدولة عشرات الأعمال المميزة، وللراحل في السينما أعمال مميزة منها: (الرصاصة لا تزال في جيبي، اذكريني، الحرافيش، الخيط الرفيع، الباطنية، وكالة البلح، سبق الإصرار، نحن لا نزرع الشوك، الجزيرة).

ومن الأعمال التليفزيونية: غدا تتفتح الزهور، ماما في القسم، العصيان، بالإضافة إلى العديد من الأعمال التليفزيونية والمسرحية المتميزة، وكان يتميز بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية وقد تولى التعليق و الرواية في المناسبات الوطنية والرسمية، كما أدى أدوارا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية والتي ما زال لها بصمة ونتابعها بشغف عند عرضها.