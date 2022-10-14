"جعلني أنطق اسمي بفخر"..حفيد محمود ياسين يحيي الذكرى الثانية لجده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أحيا الفنان الشاب محمود عمرو محمود ياسين "جونيور"، الذكرى الثانية لوفاة جده الفنان القدير محمود ياسين، الذي رحل عن عالمنا يوم 14 أكتوبر 2020.

ونشر "جونيور" حفيد محمود ياسين، صورة تجمعه مع جده، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "اليوم.. الذكري الثانية علي رحيل من جعلني أنطق اسمي بفخر.. أرجوا قراءة الفاتحة والدعاء لجدي".

وتوفي الفنان الكبير محمود ياسين، في 14 أكتوبر 2020 عن عمر ناهز 79 عاما، تاركا من خلفه إرثا فنيا كبيرا.

محمود ياسين من مواليد 2 يونيو 1941 بمدينة بورسعيد، حصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1964، وعمل بالمحاماة في بداية حياته العملية، ثم التحق للعمل بالمسرح القومي، وخلال فترة السبعينيات أصبح من نجوم السينما المصرية البارزين من خلال أفلام من أهمها: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي"، ومنذ التسعينيات وبداية الألفية الجديدة ازداد عمله بشكل كبير في الدراما التليفزيونية، ومن أعماله الدرامية "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان" وغيرها.