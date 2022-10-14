شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة فى حوار سابق: محمود ياسين سجل القرآن الكريم بصوته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة شهيرة عن زوجها الفنان القدير محمود ياسين فى أول لقاء تليفزيونى لها بعد وفاته فى برنامج واحد من الناس مع الإعلامى عمرو الليثى، معبرة عن حبها له وافتقادها الشديد له بعد غيابه عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 13 أكتوبر عام 2020، قائلة: "محمود كان بالنسبة لى الحياة، ولهذه اللحظة لا أستطيع تصديق أن محمود ذهب بعيدًا وليس موجودًا معنا".

كما كشفت أن محمود يس سجل القرآن الكريم بصوته دون أن يتقاضى أجر على ذلك، متابعة: "لكنه لم يتقاض عنه مقابلا كما كان لا يتقاضى أيضا أى أجر عن عمل وطنى، لكنى لا أعرف مكان أى نسخة لهذا التسجيل، وأتمنى أن أعثر عليها كى تتم إذاعتها".

وأضافت أنها كانت مرشحة لفيلم "الصعود إلى الهاوية" من قبل المخرج كمال الشيخ، لكن رفض الفنان الراحل محمود ياسين عندما علم أن الدور التى رشحت فيه هو دور عبلة، معللا ذلك أنها مازالت فى بداية مشوارها الفنى وتحتاج أن يحبها الجمهور، وأن دور الجاسوسة سيجعل الناس تكرهها.

وكان محمود ياسين توفى قبل عامين عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، وقد ولد محمود فؤاد محمود ياسين فى مدينة بورسعيد عام 1941 وتعلق بالمسرح منذ أن كان فى المرحلة الإعدادية من خلال (نادى المسرح) فى بورسعيد وكان حلمه آنذاك أن يقف فى يوم ما على خشبة المسرح القومى، وانتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج فى كلية الحقوق.