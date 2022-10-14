شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة تحيى الذكرى الثانية لوفاة محمود ياسين: مر عامين على فقدان السند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة شهيرة الذكرى الثانية لوفاة زوجها الفنان القدير محمود ياسين، الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 14 أكتوبر عام 2020، حيث نشرت صورة تجمعها به عبر حسابها على "فيس بوك"، معلقة عليها: "اليوم يمر عامين على فقدى السند".



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وكشف الفنان الراحل محمود ياسين خلال لقاء سابق أنه شارك مع نجلاء فتحي في أكثر من 25 عملا سينمائيًا، لكن ليس بالضرورة أن تكون كل هذه الأعمال ناجحة، وأرجح السبب فى ذلك أن الممثل أو الممثلة ليسا هما من يصنعان الفيلم مهما كان قدرهما، لأن صنع الفيلم من عمل المخرج بشكل أساسى ويرافقه السيناريست ومدير التصوير والمونتير.

وأضاف "ياسين" خلال الحوار: "رغم أن النجاح اللى الناس شايفاه فى بعض أعمالنا لكن إحنا لم نكن راضيين كل الرضا عن كل هذه الأفلام بالتأكيد، ومش صحيح إن كل الأفلام اللي جمعتنا حققت نجاح جماهيري، فيهم حاجات كانت أقل من النص كمان".

كما أشار إلى أنه يعتز ويفخر بالكثير من الأعمال السينمائية التي قدمها على مدار مشواره الفني، متابعا: "فيلم الشريدة الفيلم الأحب ليا بشكل شخصي، وفيه أفلام تانية بتوقف عندها زي الخيط الرفيع، ولا يزال التحقيق مستمر فضلا عن الفيلم الوحيد اللي شارك به 5 مخرجين وهو سنة أولى حب، لرواية مصطفى أمين".