شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوعان يفصلان يسرا ونيللى كريم على نهاية تصوير "روز وليلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشكت النجمتان يسرا ونيللى كريم، على الانتهاء من تصوير مشاهدهما فى مسلسل "روز وليلى" إذ تبقى أسبوعان تصوير للانتهاء من الأحداث كاملة، وينتمى العمل لنوعية أعمال الـ10 حلقات، ومقرر عرضه فى الربع الأخير من العام الجارى على إحدى المنصات الرقمية.

مسلسل "روز وليلى" يجمع يسرا ونيللى كريم للمرة الأولى فى بطولة مشتركة، من تأليف السيناريست البريطانى كريس كول وإخراج المخرج السينمائى والتلفزيونى البريطانى أدريان شيرجولد، ويشارك فى بطولته أحمد وفيق، تيام قمر وهشام عاشور.

وقدمت النجمة يسرا فى رمضان الماضى بمسلسل "أحلام سعيدة" بطولة غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، انتصار، هشام إسماعيل، نور محمود وتأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.

أما نيللى كريم فقدمت فى شهر رمضان الماضى مسلسل "فاتن أمل حربى" وشارك فى بطولته شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني.