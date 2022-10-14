شمس الكويتية تثير غضب جمهور احلام بعد مقارنة صلحها معها بالصلح بين “روسيا واوكرانيا”

كتب امير فتحي في الجمعة 14 أكتوبر 2022 11:47 صباحاً - علقت الفنانة شمس الكويتية على الأخبار المتداولة حول مساعي تركيا لتهدئة الحرب الروسية الأوكرانية، وأكدت استحالة نجاح وساطة أردوغان، مشبهة حدة الأزمة بين البلدين بـ خلافها مع النجمة الإماراتية أحلام.

وغردت شمس الكويتية عبر حسابها على تويتر ساخرة:” إذا تصالحوا روسيا وأوكرانيا.. راح أتصالح أنا وأحلام”.

أثارت تدوينة النجمة الخليجية تفاعل المتابعين، الذين انقسموا بين مشيد بـ خفة ظلِّ شمس وبين مؤكد على ضرورة صُلحها مع نظيرتها الإماراتية بـ معزل عن تطورات الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وبين من اتهمها باستغلال اسم احلام لتصدر الترند.

وجاء في ردودهم التي انهالوا بها على المنشور ومنها:” هذي نكتة حلوة”، و” تصالحوا الدنيا فانية”، و” هههه بعز خلافكم ودمك خفيف.. الحب شموسة”، و” اثنيناتكم حلوات وقلوبكم بيضة”، و” ممكن راح يسوون معادة سلام وأنتِ بعد بتسوينها مع أحلام”.

ودعاها نشطاء إلى عدم انهاء خلافها مع الفنانة أحلام بـ عبارات مبطنة ساخرة، ورد فيها:” لا تتصالحون الزعل حلو عليكم”، و” مش هـ نطبع مش هـ نبيع” .

بينما اثار هذا التعليق غضب جمهور احلام حيث كتبت احداهن: “احلام مادرت عنج حبيبتي وقفي تحاولين تصيرين ترند على حسابها وتجيبين اسمها كل فتره ماراح ترد عليج مشغوله بنجاحاتها وحفلاتها وحياتها”.