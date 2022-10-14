حسين فهمي لـ"الخليج 365": بعض المتحدثين عن سني أصغر مني لكن عواجيز بأفكارهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال النجم حسين فهمي إن حرية الرأي مكفولة للجميع، وذلك تعليقا على المعترضين على رئاسته لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بسبب عمره.

وأضاف حسين في تصريحات مصورة لموقع "الخليج 365": "كل حد من حقه يقول اللي هو عايزه، حرية الرأي مكفولة للجميع، وزي ما هما ليهم رأيهم أنا ليا رأيي برضه".

وتابع "أنا بقول إن بعض الناس اللي اتكلمت صحيح أصغر مني في السن، لكن الحقيقة شايفهم عواجيز جدا في أفكارهم، المسألة ابقى شباب في أفكاري وطريقتي وفي نظرتي للمستقبل"، مضيفا "فلسفتي في الحياة دائما إن لها بداية ونهاية وكل اللي في النص ده ملكي، مسألة السن عمرها ما كانت في اعتباري المهم إن الانسان لا يشيخ في أفكاره، دي أوحش حاجة، أنا عندي أفكار جديدة وشباب وبشتغل مع شباب ومستمتع بوجودهم حواليا، وهما حاسين اني شاب زيهم".

جدير بالذكر أنه من المقرر إقامة فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المُقبل.