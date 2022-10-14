مدحت صالح: "والدي كان عايزني مقرئ للقرآن..وأستاذي بالابتدائي اكتشفني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدث الفنان مدحت صالح، عن ذكريات الطفولة وقصة تمني والده له أن يكون مقرئ للقرآن قبل أن يكون مطربا.

وقال صالح، ببرنامج "أنغام" المذاع عبر شاشة قناة DMC: "والدي كان يري فيّ مقرئ للقرآن وكان عايزني كدا .. وكنت بقعد تحت الراديو وأردد القرآن، ووداني الكُتاب".

وتابع: "وأنا صغير كنت بحب شيوخ كتير منهم الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، ومصطفى اسماعيل والشيخ محمود خليل الحصري كان أبويا الروحي، والمنشاوي، ومحمود علي البنا.. بسمعهم وبحبهم كلهم".

وأضاف: "اللي اكتشفني وشاف فيا فكرة الغناء، كان أستاذي في الإبتدائي بتاع الألعاب، وحب يجرب يشوف الرتم شكله إيه، وكان بيحب المزيكا جدا، وكان صديق والدي، وخلاني ألعب اكسيليفون، وخدني وداني نادي (المسلم الصغير)، وهناك قابلت الأستاذ أحمد عبدالقادر اللي كان بيغني (وحوي يا وحوي) وعمري وقتها كان 9 سنين، وكان بيحفظنا الابتهالات الدينية، وهو أول حد قالي أنت تنفع تغني".

واستضافت أنغام في أولى حلقات برنامجها "أنغام"، المطرب اللبناني راغب علامة.

يذكر أن برنامج "أنغام" يُعد أولى تجارب الفنانة أنغام في تقديم البرامج، ويُعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة dmc.